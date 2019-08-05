Горя товарен автомобил в град Кермен

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На 3 август, в 00,28 часа, е получен сигнал за запален товарен автомобил в град Кермен. Автомобилът е „Мерцедес Спринтер“ и е бил паркиран пред дома на заявителя, който е успял да загаси пожара. На място е изпратен екип, който е извършил огледа. Предприети са процесуално-следствени действия за установяване на причините и нанесените щети. Образувано е досъдебно производство.