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Горя товарен автомобил в град Кермен

05 август 2019 11:20, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 43
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На 3 август, в 00,28 часа, е получен сигнал за запален товарен автомобил в град Кермен. Автомобилът е „Мерцедес Спринтер“ и е бил паркиран пред дома на заявителя, който е успял да загаси пожара. На място е изпратен екип, който е извършил огледа. Предприети са процесуално-следствени действия за установяване на причините и нанесените щети. Образувано е досъдебно производство.

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