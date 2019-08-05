Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мъж е със счупен нос след скандал

05 август 2019 11:22, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 33
....................................

В РУ-Нова Загора е започнато досъдебно производство за причиняване на телесна повреда. На 3 август, в 22,30 часа, в новозагорския квартал „Шести“ е възникнал спор между двама мъже на 39 и 55 години. В резултат на конфликта 39-годишният О.А. е ударил 55-годишния мъж, като му е причинил фрактура на носа.

« предишнаследваща »


 