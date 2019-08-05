Мъж е със счупен нос след скандал

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

В РУ-Нова Загора е започнато досъдебно производство за причиняване на телесна повреда. На 3 август, в 22,30 часа, в новозагорския квартал „Шести“ е възникнал спор между двама мъже на 39 и 55 години. В резултат на конфликта 39-годишният О.А. е ударил 55-годишния мъж, като му е причинил фрактура на носа.