Задигнаха 700 лева от частен дом в село Еленово

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Новозагорски криминалисти работят по кражба от къща в село Еленово. За времето от 10,00 до 12,00 час на 2 август неизвестен извършител е проникнал през незатворен прозорец в къща, собственост на 81-годишен мъж и е извършил кражба на сумата от 700 лева. Извършен е оглед, предприети са процесуално-следствени действия. Образувано е досъдебно производство.