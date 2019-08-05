Заловиха пиян шофьор в Твърдица

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Водач с алкохол над 1,2 промила е установен от служители на РУ-Твърдица. На 3 август е извършена проверка на 55-годишния П.К., водач на лек автомобил „Фолксваген Поло“. Полицейските служители установяват, че П.К. управлява с концентрация на алкохол 1,87 промила. По случая е започнато бързо производство.