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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пожарникари гасиха къща в Сливен

05 август 2019 11:29, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 60
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На 4 август, в 20,04 часа, е получен сигнал за пожар в къща в град Сливен. На място са изпратени два екипа на РСПБЗН – Сливен. Произшествието е ликвидирано в 20,40 часа. Пострадали няма. Унищожени са бяла и черна техника, домашно имущество и 80 кв.м. опушени стени. Причината за пожара е неправилно ползване на отоплителни уреди.

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