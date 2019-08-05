Пожарникари гасиха къща в Сливен

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

На 4 август, в 20,04 часа, е получен сигнал за пожар в къща в град Сливен. На място са изпратени два екипа на РСПБЗН – Сливен. Произшествието е ликвидирано в 20,40 часа. Пострадали няма. Унищожени са бяла и черна техника, домашно имущество и 80 кв.м. опушени стени. Причината за пожара е неправилно ползване на отоплителни уреди.