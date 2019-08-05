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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на с.Самуилово

05 август 2019 11:45, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 14
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.08.2019г. (понеделник) до 16.30ч. е прекъснато водоподаването на с.Самуилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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