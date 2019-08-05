Прекъсване водоподаването на с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.08.2019г. (понеделник) до 16.30ч. е прекъснато водоподаването на с.Самуилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.