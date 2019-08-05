Влак и камион се удариха в междугарието Дойранци-Левски

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 21

Влак и камион се удариха на прелез в междугарието Дойранци-Левски, съобщават от НКЖИ.

Инцидентът е станал към 10:00 ч.

Тежкотоварен автомобил преминал през съоръжението при редовно задействано автоматична прелезна сигнализация (светлинна и звукова сигнализация) и се сблъскал с пътнически влак, движещ се по направлението Ловеч – Левски.