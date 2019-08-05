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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Влак и камион се удариха в междугарието Дойранци-Левски

05 август 2019 12:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 21
Влак, катастрофа

Влак и камион се удариха на прелез в междугарието Дойранци-Левски, съобщават от НКЖИ.

Инцидентът е станал към 10:00 ч.

Тежкотоварен автомобил преминал през съоръжението при редовно задействано автоматична прелезна сигнализация (светлинна и звукова сигнализация) и се сблъскал с пътнически влак, движещ се по направлението Ловеч – Левски.

Снимка: БГНЕС архив

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