Заловиха 35-годишен с метамфетамин в Сливен

Наблюдател.БГ преди 32 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 29

Притежание на наркотици е установено от полицейски служители в град Сливен. На 6 август при осъществяване на патрулна дейност в 01,50 часа е извършена проверка на 35-годишния Б.М. от град Сливен. В него е намерено пакетче, съдържащо кристалообразно вещество, което при направен полеви тест е реагирало на метамфетамин. Б.М. е задържан за 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.