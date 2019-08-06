Част от Сливен и сливенско село са без вода заради авария

Наблюдател.БГ преди 25 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 06.08. 2019 г. (Вторник) от 10.00ч.до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" в района на ул. Карандила.

Поради извършване на авариен ремонт на 06.08.2019г. (Вторник) до 16.30ч. е прекъснато водоподаването на с.Самуилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.