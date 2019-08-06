В Банско започва Международен джаз фестивал

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 5

За двадесет и втора поредна година курортът Банско посреща чуждестранни и български джаз и поп музиканти и певци.

Най-големият джаз фестивал в България се открива днес със запазените марки на българския джаз - Васил Петров и Камелия Тодорова. Британският саксофонист Рей Гелато също ще се появи на сцената на Банско с групата си "The Giants".

В програмата на фестивала, който продължава до 10 август, са включени и групи от Италия, Унгария, Сърбия и Гърция, предаде БНР.

През годините над двадесет големи групи свирят Банско. Освен традиционните участници от Биг бенда на БНР с диригент Янко Миладинов, който обикновено открива събитието, бивши гост изпълнители включват големите формации на Вили Казасян, Георги Борисов, Ангел Заберски, Биг бенд Благоевград, няколко оркестъра от Германия и Австрия, Макар и съвсем различни по своята същност, етно-стиловете също имат постоянно място във фестивала. Във фестивалната програма участваха почти всички големи български джаз изпълнители.