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В Банско започва Международен джаз фестивал

06 август 2019 16:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 5
Джаз фест в Банско

За двадесет и втора поредна година курортът Банско посреща чуждестранни и български джаз и поп музиканти и певци.

Най-големият джаз фестивал в България се открива днес със запазените марки на българския джаз - Васил Петров и Камелия Тодорова. Британският саксофонист Рей Гелато също ще се появи на сцената на Банско с групата си "The Giants".

В програмата на фестивала, който продължава до 10 август, са включени и групи от Италия, Унгария, Сърбия и Гърция, предаде БНР.

През годините над двадесет големи групи свирят Банско. Освен традиционните участници от Биг бенда на БНР с диригент Янко Миладинов, който обикновено открива събитието, бивши гост изпълнители включват големите формации на Вили Казасян, Георги Борисов, Ангел Заберски, Биг бенд Благоевград, няколко оркестъра от Германия и Австрия, Макар и съвсем различни по своята същност, етно-стиловете също имат постоянно място във фестивала. Във фестивалната програма участваха почти всички големи български джаз изпълнители.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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