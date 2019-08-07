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Започна делото срещу убийците от Нареченски бани

07 август 2019 09:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27
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Преди минути в Окръжния съд в Пловдив започна разпоредителното заседание срещу баща и син Севдалин и Марин Боюклиеви, които са подсъдими за убийството на софийски бизнесмен.

По време на заседанието ще стане ясно дали подсъдимите ще признаят фактите в обвинителния акт или ще искат да бъдат съдени по общия ред.

В началото на процеса сестрата на убития Силвия и Иванка Младенова се конституираха като частни обвинители.

Миналата година двамата подсъдими убиха бизнесмена Венцислав Младенов и натъпкаха трупа му в бидон, който изхвърлиха във водоем над Нареченски бани.

Източник: Монитор

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