Започна делото срещу убийците от Нареченски бани

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Преди минути в Окръжния съд в Пловдив започна разпоредителното заседание срещу баща и син Севдалин и Марин Боюклиеви, които са подсъдими за убийството на софийски бизнесмен.

По време на заседанието ще стане ясно дали подсъдимите ще признаят фактите в обвинителния акт или ще искат да бъдат съдени по общия ред.

В началото на процеса сестрата на убития Силвия и Иванка Младенова се конституираха като частни обвинители.

Миналата година двамата подсъдими убиха бизнесмена Венцислав Младенов и натъпкаха трупа му в бидон, който изхвърлиха във водоем над Нареченски бани.