Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07.08. 2019 г. (сряда) до 12. 00 ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - къщите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.