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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Хванаха пиян шофьор,друг с наркотици
Двама водачи на МПС, употребили наркотици и алкохол, са установени от полицейски служители на територията на РУ-Сливен. На 6 август е извършена проверка на 34-годишния Р.В. от град Сливен, водач на лек автомобил „Пежо 206“. Спрян е от полицейски екип на ул.“Йосиф Щросмайер“ в 12,35 часа. Проверката за употреба на наркотици е показала положителен резултата за метамфетамин и канабис. 40-годишният М.Р. от село Гавраилово е спрян за проверка на 6 август в 21,00 часа на ЖП прелеза в село Чинтулово. М.Р. е управлявал лек автомобил „Мицубиши“ с концентрация на алкохол 1,31 промила. Образувани са бързи производства.