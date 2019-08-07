Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха пиян шофьор,друг с наркотици

07 август 2019 10:39, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 12 минути, брой четения: 13
....................................

Двама водачи на МПС, употребили наркотици и алкохол, са установени от полицейски служители на територията на РУ-Сливен. На 6 август е извършена проверка на 34-годишния Р.В. от град Сливен, водач на лек автомобил „Пежо 206“. Спрян е от полицейски екип на ул.“Йосиф Щросмайер“ в 12,35 часа. Проверката за употреба на наркотици е показала положителен резултата за метамфетамин и канабис. 40-годишният М.Р. от село Гавраилово е спрян за проверка на 6 август в 21,00 часа на ЖП прелеза в село Чинтулово. М.Р. е управлявал лек автомобил „Мицубиши“ с концентрация на алкохол 1,31 промила. Образувани са бързи производства.

« предишна


 