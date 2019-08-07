Временно е преустановено движението на автомобили в част от кв. „Клуцохор“

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Във връзка с отстраняване на авария по вътрешната водопроводна мрежа временно е преустановено движението на автомобили в част от квартал „Клуцохор“. Мярката важи от входа на улица „Н. Ботушев“ (Дирекция социално подпомагане) до пресечката на улица „ Д. Кавалджиев“ с улица „Радецки“. Движението ще бъде пуснато отново в 12.30 часа.