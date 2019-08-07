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Днес до обяд е спряно движението за автомобили в част от сливенския квартал "Клуцохор" заради авариен ремонт на водопроводната мрежа

07 август 2019 11:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 82
Вода

Във връзка с отстраняване на авария по вътрешната водопроводна мрежа временно е преустановено движението на автомобили в част от квартал „Клуцохор“. Мярката важи от входа на улица „Н. Ботушев“ (Дирекция социално подпомагане) до пресечката на улица „ Д. Кавалджиев“ с улица „Радецки“. Движението ще бъде пуснато отново в 12:30 часа.

Снимка: pixabay.com

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