Днес до обяд е спряно движението за автомобили в част от сливенския квартал "Клуцохор" заради авариен ремонт на водопроводната мрежа

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 82 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 82

Във връзка с отстраняване на авария по вътрешната водопроводна мрежа временно е преустановено движението на автомобили в част от квартал „Клуцохор“. Мярката важи от входа на улица „Н. Ботушев“ (Дирекция социално подпомагане) до пресечката на улица „ Д. Кавалджиев“ с улица „Радецки“. Движението ще бъде пуснато отново в 12:30 часа.