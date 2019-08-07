Обявен е жълт код за опасни жеги в 16 области на България

Наблюдател.БГ преди 44 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 38

В четвъртък ще е слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.

Жълт код за опасно време и високи температури е обявен в 16 области, съобщават от НИМХ. Предупрежденеито е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен и Ямбол.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб югоизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще са до 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

И над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по билата - до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 27 градуса, на 2000 метра - около 18 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб вятър от югоизток. Минималната температура ще е 17 градуса, а максималната 35.