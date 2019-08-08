Заловиха пиян шофьор без книжка в Нова Загора

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Неправоспособен водач с алкохол 1,76 промила е установен от полицейски служители в град Нова Загора. На 8 август, около 03,20 часа, на ул.“Цар Освободител“, е извършена проверка на 24-годишния Г.Д. от село Хрищени, общ.Ст. Загора. В хода на проверката се установява, че Г.Д. е неправоспособен и управлява мотопед „Батавус“ с концентрация на алкохол 1,76 промила. Той е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство.