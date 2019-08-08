Земетресение с магнитуд 4,8 по Рихтер разлюля Турция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 33

Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер бе регистрирано по-рано днес в провинция Измир. Земетресението е станало в 11:39 ч.

Епицентърът на земетресението е бил на около 18,5 км близо до град Сеферихисар, разположен близо до залива Кушадасъ, област Измир, предаде БНР.

Земетресението се усети силно в пристанищния град Измир и много хора, засегнати от паника, напуснаха домовете и работните си места.

Турската служба за управление на бедствията и извънредните ситуации на AFAD заяви, че се проверява за ранени хора и материални щети.