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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение с магнитуд 4,8 по Рихтер разлюля Турция

08 август 2019 16:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 33
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер бе регистрирано по-рано днес в провинция Измир. Земетресението е станало в 11:39 ч.

Епицентърът на земетресението е бил на около 18,5 км близо до град Сеферихисар, разположен близо до залива Кушадасъ, област Измир, предаде БНР.

Земетресението се усети силно в пристанищния град Измир и много хора, засегнати от паника, напуснаха домовете и работните си места.

Турската служба за управление на бедствията и извънредните ситуации на AFAD заяви, че се проверява за ранени хора и материални щети.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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