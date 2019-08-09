Прекъсване водоподаването в част от кв."Даме Груев"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 5 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.08. 2019 г. (петък) до отстраняване е прекъснато водоподаването в част от кв. "Даме Груев" - от бл. №1 до бл. № 11.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.