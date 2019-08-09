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Жълт код за горещини в 13 области на България, Сливен между тях

09 август 2019 09:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 17
Жълт код за горещини в 13 области на България, Сливен между тях

Жълт код за високи температури е в сила днес за 13 области на страната, съобщават от НИМХ. Това са областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково. Очакват се максимални температури до 35-37 градуса, бъдете внимателни, съветват синоптиците!

Снимка: НИМХ

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