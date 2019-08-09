СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 17 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 17

Поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването от 10,00ч. до 16,00ч. на 09.08.2019г. към ж.к."Сини камъни" №23 и №27

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.