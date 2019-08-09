Църквата почита паметта на апостол Матия, заел мястото на Юда

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 19

На 9 август Православната църква почита свети апостол Матия.

Той бил родом от Витлеем и произлизал от Юдовото племе. След възнесението на Иисус Христос всички апостоли били в Йерусалим, очаквайки слизането на Светия Дух. Тогава апостол Петър представил на 120 участници в молитвеното събрание двама от Седемдесетте Христови ученици - Йосиф и Варсава, наричан Юст, и Матия, за да допълнят чрез жребий 12-то число на апостолите Христови след отпадането на Юда Искариотски.

Жребият определил Матия и той бил причислен към единадесетте апостоли.

След слизането на Светия Дух апостол Матия първоначално благовествувал евангелието в Йерусалим и в Юдея заедно с другите апостоли. След това заедно с апостолите Петър и Андрей ходил в Сирийска Антиохия, в кападокийския град Тиан и в Синоп. Там бил затворен в тъмница, из която чудесно го освободил св. ап. Андрей Първозвани. Подир това пътешествал в Амасия, Едеса, Севастия и дори ходил в Етиопия.

След дълго проповедничество по разни градове и след много и различни страдания св. ап. Матия бил убит с камъни в Йерусалим.

Имен ден днес празнуват Матей, Мати, Матьо, Матия, Матея.