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Църквата почита паметта на апостол Матия, заел мястото на Юда
На 9 август Православната църква почита свети апостол Матия.
Той бил родом от Витлеем и произлизал от Юдовото племе. След възнесението на Иисус Христос всички апостоли били в Йерусалим, очаквайки слизането на Светия Дух. Тогава апостол Петър представил на 120 участници в молитвеното събрание двама от Седемдесетте Христови ученици - Йосиф и Варсава, наричан Юст, и Матия, за да допълнят чрез жребий 12-то число на апостолите Христови след отпадането на Юда Искариотски.
Жребият определил Матия и той бил причислен към единадесетте апостоли.
След слизането на Светия Дух апостол Матия първоначално благовествувал евангелието в Йерусалим и в Юдея заедно с другите апостоли. След това заедно с апостолите Петър и Андрей ходил в Сирийска Антиохия, в кападокийския град Тиан и в Синоп. Там бил затворен в тъмница, из която чудесно го освободил св. ап. Андрей Първозвани. Подир това пътешествал в Амасия, Едеса, Севастия и дори ходил в Етиопия.
След дълго проповедничество по разни градове и след много и различни страдания св. ап. Матия бил убит с камъни в Йерусалим.
Имен ден днес празнуват Матей, Мати, Матьо, Матия, Матея.
Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС