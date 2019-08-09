Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Църквата почита паметта на апостол Матия, заел мястото на Юда

09 август 2019 09:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 19
Църква, свещи

На 9 август Православната църква почита свети апостол Матия.

Той бил родом от Витлеем и произлизал от Юдовото племе. След възнесението на Иисус Христос всички апостоли били в Йерусалим, очаквайки слизането на Светия Дух. Тогава апостол Петър представил на 120 участници в молитвеното събрание двама от Седемдесетте Христови ученици - Йосиф и Варсава, наричан Юст, и Матия, за да допълнят чрез жребий 12-то число на апостолите Христови след отпадането на Юда Искариотски.

Жребият определил Матия и той бил причислен към единадесетте апостоли.

След слизането на Светия Дух апостол Матия първоначално благовествувал евангелието в Йерусалим и в Юдея заедно с другите апостоли. След това заедно с апостолите Петър и Андрей ходил в Сирийска Антиохия, в кападокийския град Тиан и в Синоп. Там бил затворен в тъмница, из която чудесно го освободил св. ап. Андрей Първозвани. Подир това пътешествал в Амасия, Едеса, Севастия и дори ходил в Етиопия.

След дълго проповедничество по разни градове и след много и различни страдания св. ап. Матия бил убит с камъни в Йерусалим.

Имен ден днес празнуват Матей, Мати, Матьо, Матия, Матея.

Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС

« предишнаследваща »


 