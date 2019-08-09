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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Екип на РСПБЗН-Сливен е гасил пожар в къща в с.Сотиря

09 август 2019 09:27, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 30 минути, брой четения: 14
pixabay.com

Екип на РСПБЗН-Сливен е гасил пожар в къща, собственост на 36-годишен мъж, в село Сотиря . Сигналът е получен в 16,40 часа на 8 август. Произшествието е ликвидирано в 17,55 часа от един екип с четирима служители. Пострадали няма. Причинени са щети по обзавеждането, дограмата и 80 кв.м. опушени стени. Причината за пожара е детска игра с огън- децата на собственика са играли с кибрит в стаята, където е възникнал пожара.

 

През изминалото денонощие пожарни екипи са реагирали на още два сигнала- за техническа помощ в град Сливен и гасене на запалени сухи треви в землището на новозагорското село Радево.

 

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