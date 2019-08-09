Прекъсване водоподаването в част от кв."Даме Груев"

Наблюдател.БГ преди 13 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.08. 2019 г. (петък) до отстраняване е прекъснато водоподаването в част от кв. "Даме Груев" - от бл. №1 до бл. № 11.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.