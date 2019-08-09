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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно спиране на топлоподаването в част от кв. "Сини камъри"

09 август 2019 09:49, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 13 минути, брой четения: 10
ТЕЦ Сливен

Поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването от 10,00ч. до 16,00ч. на 09.08.2019г. към ж.к."Сини камъни" №23 и №27

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