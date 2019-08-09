Аварийно спиране на топлоподаването в част от кв. "Сини камъри"

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Поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването от 10,00ч. до 16,00ч. на 09.08.2019г. към ж.к."Сини камъни" №23 и №27