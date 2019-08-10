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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Шофьор обърна тира си на пътя Русе-Бяла, разпиля платове

10 август 2019 09:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 33
Снимкка от мястото на инцидента

Пиян украински шофьор се обърна с тежкотоварен камион на пътя Русе-Бяла вчера. Движението в района бе затруднено, защото по пътя са разпилени топове плат, с които бил натоварен камионът, съобщи БНТ.

При завой, мъжът е изгубил управление над превозното средство, блъснал се е в билборд и се е обърнал на пътя.

44-годишният водач е в болницата с травми, а дрегерът е отчел 1,63 промила алкохол в кръвта му.

Източник: Мениджър нюз
Снимка: БНТ

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