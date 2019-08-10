Шофьор обърна тира си на пътя Русе-Бяла, разпиля платове

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 33

Пиян украински шофьор се обърна с тежкотоварен камион на пътя Русе-Бяла вчера. Движението в района бе затруднено, защото по пътя са разпилени топове плат, с които бил натоварен камионът, съобщи БНТ.

При завой, мъжът е изгубил управление над превозното средство, блъснал се е в билборд и се е обърнал на пътя.

44-годишният водач е в болницата с травми, а дрегерът е отчел 1,63 промила алкохол в кръвта му.