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Земетресение с магнитуд 3.3 е регистрирано на българо-турската граница край Лесово

10 август 2019 13:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 7
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3.3 е регистрирано на българо-турската граница край Лесово. Това сочи справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН).

Трусът е регистриран в 09:39 ч. тази сутрин.

Дълбочината на земетресението е 5.2 км.

Няма информация за ранени и разрушения.

Снимка: pixabay.com

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