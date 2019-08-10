Земетресение с магнитуд 3.3 е регистрирано на българо-турската граница край Лесово

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 5 минути, брой четения: 7

Земетресение с магнитуд 3.3 е регистрирано на българо-турската граница край Лесово. Това сочи справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН).

Трусът е регистриран в 09:39 ч. тази сутрин.

Дълбочината на земетресението е 5.2 км.

Няма информация за ранени и разрушения.