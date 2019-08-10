Бразилия и България печелят първи мачове в олимпийската квалификация по волейбол при мъжете във Варна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 38

Бразилия и България спечелиха в първия ден от олимпийската квалификация за волейбол за мъже във Варна в петък, за да се бият за един билет до Токио 2020.

Действащите олимпийски шампиони в Южна Америка победиха Пуерто Рико с 3: 0 (25-23, 25-19, 25-19), докато домакините победиха Египет с 3: 1 (25-11, 33-31, 19-25, 25-19) в Двореца на културата и спорта по Черноморието.

В събота България ще поеме Пуерто Рико, а Бразилия ще играе срещу Египет на втория ден от турнира с кръг на мачове, който завършва в неделя.

Бразилия, троен олимпийски шампион, е единствената страна, която е играла във всяко едно издание на Олимпийските игри, откакто волейболът е въведен в олимпийската програма в Токио 1964 година.

България завърши на четвърто място в Лондон 2012, но пропусна Рио 2016.