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Бразилия и България печелят първи мачове в олимпийската квалификация по волейбол при мъжете във Варна
Бразилия и България спечелиха в първия ден от олимпийската квалификация за волейбол за мъже във Варна в петък, за да се бият за един билет до Токио 2020.
Действащите олимпийски шампиони в Южна Америка победиха Пуерто Рико с 3: 0 (25-23, 25-19, 25-19), докато домакините победиха Египет с 3: 1 (25-11, 33-31, 19-25, 25-19) в Двореца на културата и спорта по Черноморието.
В събота България ще поеме Пуерто Рико, а Бразилия ще играе срещу Египет на втория ден от турнира с кръг на мачове, който завършва в неделя.
Бразилия, троен олимпийски шампион, е единствената страна, която е играла във всяко едно издание на Олимпийските игри, откакто волейболът е въведен в олимпийската програма в Токио 1964 година.
България завърши на четвърто място в Лондон 2012, но пропусна Рио 2016.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com