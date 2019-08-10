Няколко случая на Лаймска болест и Марсилска треска в Силистренско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 12

Три случая на Лаймска болест след ухапване от кърлеж и един вероятен случай на Марсилска треска са регистрирани в Силистренско през юли, показва справка от Регионалната здравна инспекция в Силистра, предаде БНР.

Регистрирани са и 9 случая на туберкулоза, сред тях едно семейно огнище - майка с новородено.