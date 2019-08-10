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Няколко случая на Лаймска болест и Марсилска треска в Силистренско

10 август 2019 17:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 12
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Три случая на Лаймска болест след ухапване от кърлеж и един вероятен случай на Марсилска треска са регистрирани в Силистренско през юли, показва справка от Регионалната здравна инспекция в Силистра, предаде БНР.

Регистрирани са и 9 случая на туберкулоза, сред тях едно семейно огнище - майка с новородено.

Източник: novinite.bg
Снимка: pixabay.com

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