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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 12.08-18.08.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 12 до 18 август 2019 г.?
Мити пресни картофи – 3,49 лв. за мрежа от 5 кг.
Свинска пастърма „Кайзер“ – 22,99 лв. за кг.
Свински бут без кост – 6,98 лв. за кг.
Бира „Ариана“ – 0,68 лв. за кен
Маслиново масло екстра върджин „Costa D’Oro“ – 9,95 лв. за 1 литър
Мини домати „Рома“ – 2,99 лв. за 250 грама в опаковка
Чиабата – 1,19 лв. за 300 грама
Спанак бейби клас 1 – 1,99 лв. за 125 грама в опаковка
Сладоледена торта „Jimmy’s“ ръчно изработена, различни видове – 7,99 лв. за 840 грама
Сладолед „Nirvana“ различни видове – 2,19 лв. за 122-130 грама
За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков