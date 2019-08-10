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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 12.08-18.08.2019 г.

10 август 2019 19:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 17
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 12 до 18 август 2019 г.?

 

Мити пресни картофи – 3,49 лв. за мрежа от 5 кг.

Свинска пастърма „Кайзер“ – 22,99 лв. за кг.

Свински бут без кост – 6,98 лв. за кг.

Бира „Ариана“ – 0,68 лв. за кен

Маслиново масло екстра върджин „Costa D’Oro“ – 9,95 лв. за 1 литър

Мини домати „Рома“ – 2,99 лв. за 250 грама в опаковка

Чиабата – 1,19 лв. за 300 грама

Спанак бейби клас 1 – 1,99 лв. за 125 грама в опаковка

Сладоледена торта „Jimmy’s“ ръчно изработена, различни видове – 7,99 лв. за 840 грама

Сладолед „Nirvana“ различни видове – 2,19 лв. за 122-130 грама

 

За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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