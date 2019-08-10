Кметът Стефан Радев разпореди да бъде оказано съдействие на Областна дирекция по безопасност на храните

Община Сливен преди 43 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 42

За изхвърлени животински отпадъци в местността до пътя село Гавраилово – Бяла в община Сливен, е подаден сигнал днес следобед от спешния телефон 112 до дежурния в Общината. По този повод кметът Стефан Радев разпореди незабавно да бъде оказано съдействие на служителите на ОДБХ – Сливен. Общината осигури необходимата техника за действие. Към момента процедурата е в процес на приключване.

10.08.2019 г.

Снимка: Inernet