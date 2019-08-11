Интензивен трафик на границите с Гърция и Румъния

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 15

Трафикът е интензивен на границите с Гърция и Румъния, показват данни на МВР към 8:00 часа тази сутрин.

Трафикът е интензивен на ГКПП "Кулата" и ГКПП "Маказа" на изход за леки и товарни автомобили, а на ГКПП "Дунав мост"-Русе, ГКПП "Кардам" и ГКПП "Дуранкулак" на вход за леки автомобили.

На границите със Сърбия, Република Северна Македония и Турция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.