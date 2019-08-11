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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Интензивен трафик на границите с Гърция и Румъния

11 август 2019 14:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 15
Трафик

Трафикът е интензивен на границите с Гърция и Румъния, показват данни на МВР към 8:00 часа тази сутрин.

Трафикът е интензивен на ГКПП "Кулата" и ГКПП "Маказа" на изход за леки и товарни автомобили, а на ГКПП "Дунав мост"-Русе, ГКПП "Кардам" и ГКПП "Дуранкулак" на вход за леки автомобили.

На границите със Сърбия, Република Северна Македония и Турция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Източник: БТА
Снимка: БГНЕС

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