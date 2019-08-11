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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметът Стефан Радев разпореди да бъде оказано съдействие на Областна дирекция по безопасност на храните

11 август 2019 15:11, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 44
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За изхвърлени животински отпадъци в местността до пътя село Гавраилово – Бяла в община Сливен, е подаден сигнал днес следобед от спешния телефон 112 до дежурния в Общината. По този повод кметът Стефан Радев разпореди незабавно да бъде оказано съдействие на служителите на ОДБХ – Сливен. Общината осигури необходимата техника за действие. Към момента процедурата е в процес на приключване.

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