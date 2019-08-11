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Загробиха намерените трупове на прасета в Сливенско, властите търсят кой ги е изхвърлил

11 август 2019 16:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58
Прасета

Днес полиция, горски, ветеринари, прокуратурата и местната власт предприеха действия по сигнала за изхвърлените трупове на прасета край сливенското село Гавраилово. Районът беше отцепен. Предстои мястото да бъде обеззаразено с препарати.

Според кметовете на съседните села отпадъците са от незаконна ферма, съобщава bTV.

С изпратена от община Сливен техника останките бяха заровени дълбоко под земята.

По случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител.

Снимка: pixabay.com

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