Община Сливен отново съдейства при акция на Областна дирекция по безопасност на храните

Община Сливен преди 26 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 26

Още три сигнала за изхвърлени животински отпадъци бяха подадени днес в Община Сливен. По разпореждане на кмета Стефан Радев отново беше предоставена техника за действие на служителите на ОДБХ – Сливен. Извършена е незабавна проверка от кметовете на населените места Кермен, Бозаджии и землището между село Мечкарево и кв. ,,Речица”. При проверката е установено, че два от подадените сигнали са фалшиви.

Към момента дейностите са приключили.

11.08.2019 г.

Снимка: Internet