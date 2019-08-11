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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Община Сливен отново съдейства при акция на Областна дирекция по безопасност на храните

11 август 2019 17:38, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 26 минути, брой четения: 26
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Още три сигнала за изхвърлени животински отпадъци бяха подадени днес в Община Сливен. По разпореждане на кмета Стефан Радев отново беше предоставена техника за действие на служителите на ОДБХ – Сливен. Извършена е незабавна проверка от кметовете на населените места Кермен, Бозаджии и землището между село Мечкарево и кв. ,,Речица”. При проверката е установено, че два от подадените сигнали са фалшиви.

Към момента дейностите са приключили.

11.08.2019 г.

Снимка: Internet

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