Над 8 000 фенове на музиката от 90-те се забавляваха на SPICE Music festival в Бургас

Над 8000 фенове на музиката на 90-те пяха и танцуваха с любимите си изпълнители в първия фестивален ден на SPICE Music festival.

Билетите за фестивала свършиха още през деня, а Пристанище Бургас се оказа малко да побере всички желаещи да си припомнят хитовете на East 17 ,Dr. Alban, REDNEX, La Bouche, SNAP, HADDAWAY и Ъпсурт.

Добър звук и много визуални ефекти допълниха неповторимата атмосфера по време на изпълненията.

Днес SPICE Music festival продължава с 2 Brothers on the 4th floor, Capella, Deep Zone, Ice MC, No Mercy, 2 Unlimited.

Очакваме ви да си припомним заедно музиката на 90-те. Еднодневните билети за днешния ден са в ограничено количество и могат да бъдат купени от касата на фестивала.

