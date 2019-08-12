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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в с Мечкарево

12 август 2019 10:48, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 15 минути, брой четения: 14
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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12. 08. 2019 г.(понеделник) до 16. 30 ч. е прекъснато водоподаването на с.Мечкарево .

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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