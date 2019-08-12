53-годишен мъж е задържан за грабеж

Наблюдател.БГ преди 41 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 41

53-годишен мъж е задържан за грабеж. На 8 август в сливенския квартал „Клуцохор“ 53-годишният, криминално проявен, Й.Ш от град Стара Загора, след като е използвал сила е откраднал от 39-годишна жена златни обеци, мобилен телефон и сумата от 480 лева. Й.Ш. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. Част от инкриминираните вещи са иззети и върнати на собственичката. Работата по досъдебното производство продължава.