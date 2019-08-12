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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Търсят кой е изхвърлил животински отпадъци в местност край село Гавраилово

12 август 2019 11:43, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 39 минути, брой четения: 26
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В РУ-Сливен са започнати две досъдебни производства за незаконно изхвърлени животински отпадъци в местност край село Гавраилово и в река Тунджа, близо до село Крушаре. По случая работят служители на участък „Запад“ при РУ-Сливен.

 

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