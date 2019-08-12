Търсят кой е изхвърлил животински отпадъци в местност край село Гавраилово

Наблюдател.БГ преди 39 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 26

В РУ-Сливен са започнати две досъдебни производства за незаконно изхвърлени животински отпадъци в местност край село Гавраилово и в река Тунджа, близо до село Крушаре. По случая работят служители на участък „Запад“ при РУ-Сливен.