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Откраднаха телефон от 11-годишно дете

12 август 2019 11:44, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 37 минути, брой четения: 30
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Криминалисти на РУ-Нова Загора работят по две кражби на мобилни телефони, заявени на 11 август. Жена на 32 години е заявила кражба на телефон „Huawei P20 Lite“, ползван от 11-годишната й дъщеря. Апаратът е откраднат, докато детето е играело в междублоково пространство в квартал „Загоре“.

33-годишна жена от село Любенец е заявила, че на 11 август от хранителен магазин, където работи, е откраднат мобилният й телефон „Samsung GalaxyA4“.

Нанесените щети са в процес на установяване. В РУ-Нова Загора са образувани досъдебни производство.

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