Община Сливен осигурява безплатна минерална вода в горещите дни за граждани и гости на града

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 41

Община Сливен осигурява безплатна минерална вода в горещите дни за граждани и гости на града. Мерките са предприети по нареждане на кмета Стефан Радев заради обявения жълт код за горещини.

Единият от двата диспенсъра се намира до Стария бряст, другият на „Розова градина“. На посочените пунктове има и медицинско лице, което при необходимост ще измерва кръвното налягане.