Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Още един горещ ден ни очаква с температури до 38 градуса

12 август 2019 16:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 31
Времето за 13 август 2019 г.

Във вторник отново ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски по морския бряг, съобщават от НИМХ.

Оранжев код за високи температури е обявен в Благоевград. В други 14 области е в сила жълт код. Опасност от горещини има в областите Видин, Монтана, Враца, София и София-област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Русе.

Над Черноморието времето ще е слънчево. Ще духа умерен източен вятър. Максималната температура на въздуха ще бъде 27-30 градуса. Температурата на морската вода - 26-27 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.

И над планините ще е слънчево. Ще духа слаб, по високите и открити части до умерен източен вятър. Остава топло с максимална температура на височина 1200 метра - около 28 градуса, на 2000 метра - около 21 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево и горещо със слаб вятър от изток. Минималната температура ще е 18 градуса, а максималната 35.

Снимка: НИМХ

« предишнаследваща »


 