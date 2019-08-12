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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Още един горещ ден ни очаква с температури до 38 градуса
Във вторник отново ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски по морския бряг, съобщават от НИМХ.
Оранжев код за високи температури е обявен в Благоевград. В други 14 области е в сила жълт код. Опасност от горещини има в областите Видин, Монтана, Враца, София и София-област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Русе.
Над Черноморието времето ще е слънчево. Ще духа умерен източен вятър. Максималната температура на въздуха ще бъде 27-30 градуса. Температурата на морската вода - 26-27 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.
И над планините ще е слънчево. Ще духа слаб, по високите и открити части до умерен източен вятър. Остава топло с максимална температура на височина 1200 метра - около 28 градуса, на 2000 метра - около 21 градуса.
В Сливен ще бъде слънчево и горещо със слаб вятър от изток. Минималната температура ще е 18 градуса, а максималната 35.
Снимка: НИМХ