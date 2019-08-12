Още един горещ ден ни очаква с температури до 38 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 31

Във вторник отново ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски по морския бряг, съобщават от НИМХ.

Оранжев код за високи температури е обявен в Благоевград. В други 14 области е в сила жълт код. Опасност от горещини има в областите Видин, Монтана, Враца, София и София-област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Русе.

Над Черноморието времето ще е слънчево. Ще духа умерен източен вятър. Максималната температура на въздуха ще бъде 27-30 градуса. Температурата на морската вода - 26-27 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.

И над планините ще е слънчево. Ще духа слаб, по високите и открити части до умерен източен вятър. Остава топло с максимална температура на височина 1200 метра - около 28 градуса, на 2000 метра - около 21 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево и горещо със слаб вятър от изток. Минималната температура ще е 18 градуса, а максималната 35.