Волен Сидеров съди Радан Кънев за 15 000 лв.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 30

Лидерът на "Атака" Волен Сидеров съди евродепутата Радан Кънев за обида и клевета. Това съобщи самият Кънев в профила си във "Фейсбук". Искът е заведен в Софийски районен съд.

"На връщане от отпуск, с изненада получих искова молба от г-н Волен Сидеров, който ме съди за 15 000 лева.

Поводът е, че съм реагирал на неговото изказване, че в средата на 19 век „няма български народ, няма българска нация, никой не знае, че има българи изобщо“. И в реакцията си съм отбелязал - съвсем вярно, впрочем - че "никое хюмне, мекере, ибрикчия или предател" не е обиждал така българите", написа Кънев.