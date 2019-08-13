Прекъсване водоподаването на с.Желю войвода и с.Чокоба

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 36

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.08.2019г.(вторник) до 15.30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Желю войвода и с.Чокоба.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.