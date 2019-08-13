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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.08.2019г.
No. Дата на във. Длъжност Образование
587 24.6.2019 готвач средно
588 24.6.2019 камериер средно
589 24.6.2019 сервитьор средно
590 24.6.2019 рецепционист средно
685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално
686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно
687 15.7.2019 монтажник кабели основно
691 16.7.2019 медицинса сестра висше
696 17.7.2019 зидар сгради основно/средно
697 17.7.2019 арматурист основно/средно
698 17.7.2019 бетонджия основно/средно
699 17.7.2019 кофражист основно/средно
706 22.7.2019 учител математика и физика висше
707 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/ПГС или ССС/
708 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/архитектура,в и к, пс или тс/
709 22.7.2019 продавач-консултант средно
713 23.7.2019 помощник - кухня, той и хигиенист основно, средно
715 24.7.2019 шофьор -пласьор средно
718 26.7.2019 машинен оператор средно,основно
719 26.7.2019 мияч- Созопол основно
720 26.7.2019 сервитьор -Созопол средно
721 29.7.2019 общ работник склад средно+ правоспособност за мотокар
723 29.7.2019 касиер/ка средно
724 29.7.2019 обслужващ бензиностанция средно
726 30.7.2019 учител начален етап висше
727 30.7.2019 учител математика и физика и ИТ висше
728 30.7.2019 учител история и цивилизация -140 часа висше
729 30.7.2019 учител спортна подготовка - 70 часа висше
730 30.7.2019 учител начален етап висше
735 01.8.2019 учител по немски език висше
740 01.8.2019 шофьор лекотоварен автомобил средно
742 01.8.2019 зидаромазач основно/средно
743 01.8.2019 арматурист основно/средно
744 01.8.2019 кофражист основно/средно
745 01.8.2019 общ работник строителство основно/средно
746 01.8.2019 зидар основно/средно
748 02.8.2019 автомонтьор средно
753 02.8.2019 монтьор,ремонт машини и съоражения средно
754 02.8.2019 техник механик висше
759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно
760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно
762 06.8.2019 кондуктор средно
763 06.8.2019 електрозаварчик средно
764 06.8.2019 шлосеро-монтажник средно
765 08.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно
768 12.8.2019 учител БЕЛ висше
770 12.8.2019 Учител руски език висше
771 12.8.2019 лекар,ординатор висше, медицина