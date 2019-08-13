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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Сливенско продължават акциите по загробване на откритите животински отпадъци

13 август 2019 11:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
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Продължават акциите по обезвреждане на районите и загробване на откритите там животински отпадъци.

По разпореждане на кмета Стефан Радев, беше увеличен броят на осигурената от Община Сливен техника, за извършените вчера дейности в района на село Тополчане.

Мероприятията приключиха късно вечерта на 12 август.

Снимка: Internet

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