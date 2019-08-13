В Сливенско продължават акциите по загробване на откритите животински отпадъци

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Продължават акциите по обезвреждане на районите и загробване на откритите там животински отпадъци.

По разпореждане на кмета Стефан Радев, беше увеличен броят на осигурената от Община Сливен техника, за извършените вчера дейности в района на село Тополчане.

Мероприятията приключиха късно вечерта на 12 август.