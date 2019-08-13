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Пътуване с домашни любимци: правила, които трябва да имате предвид
Вашият домашен любимец може да се присъедини към вас, когато отидете на почивка в друга държава от ЕС, но има някои правила, които трябва да имате предвид. Прочетете, за да разберете повече.
Благодарение на правилата на ЕС за пътуване с домашни любимци, хората могат да се движат със своя пухкав приятел в рамките на ЕС. Уверете се, че вашият домашен любимец има следното, преди да заминете на почивка:
Идентифициране чрез регистриран микрочип или четена татуировка, ако се прилага преди 3 юли 2011 г.
Паспорт за домашни любимци, доказващ, че са ваксинирани срещу бяс и са годни за пътуване, издаден от оторизиран ветеринарен лекар.
Кучетата, пътуващи до Финландия, Ирландия, Малта, Великобритания или Норвегия, трябва да бъдат лекувани срещу тения Echinococcus multilocularis.
Като цяло можете да пътувате с максимум пет животни.
Източник: https://www.europarl.europa.eu