БДЖ с послание към графити артистите в България

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Влак с изцяло изрисуван локомотив тръгва в ранния следобед от София за Бургас, съобщава БНР.

Изображенията по трансформираната с графити машина имат послания към някои от националните символи. Те са дело на художника Станислав Трифонов – Насимо. Той е и автор на доста от графитите по фасадите на сградите в пловдивския квартал "Капана".

Станислав Трифонов е приет за един от пионерите на източно-европейската и стрийт арт култура, както и един от най-популярните по света съвременни български художници, уточнява bTV.

След първия си курс до Бургас, машината ще бъде включвана в съставите и на други влакове, уточнява БНР.