ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Митрополия Сливен преди 16 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 16

Църковното настоятелство при катедралния храм „ Св. Димитър” гр. Сливен съобщава на православните християни, че по случай големия Богородичен празник „ Успение на Пресвета Богородица” – 15 август 2019 година, след светата Божествена Литургия, която се отслужва в чест на Божията Майка, от 11.30 часа ще предложи на всички осветен празничен обяд.

Председател на църковното настоятелство

Ставрофорен иконом Евгений Янакиев