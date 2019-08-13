Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 август 2019 14:20, Канцелария (Сливенска Митрополия)
Излъчване: Митрополия Сливен преди 16 минути, брой четения: 16
храм „ Св. Димитър”

Църковното настоятелство при катедралния храм „ Св. Димитър” гр. Сливен съобщава на православните християни, че по случай големия Богородичен празник „ Успение на Пресвета Богородица” – 15 август 2019 година, след светата Божествена Литургия, която се отслужва в чест на Божията Майка, от 11.30 часа ще предложи на всички осветен празничен обяд.

 

Председател на църковното настоятелство

Ставрофорен иконом Евгений Янакиев

« предишна


 