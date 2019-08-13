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Финансистът Владимир Каролев: Бедните хора в България са много малко

13 август 2019 16:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 30
Владимир Каролев

Финансистът Владимир Королев смята, че изчисленията на КНСБ, дори ако всеки четвърти работещ човек е лош, са неправилни. "Те го изчисляват неправилно. В сравнение с Европейската статистическа служба, през 2018 г. бедните работещи във възрастовата група на възраст 18-64 години в България са 10,1% при 9,4% от средното за ЕС.

Ние сме малко повече, но не сме, както го нарича КНСБ “, коментира Королев в интервю за NOVA. Финансистът е категоричен, че реалната група бедни хора в България всъщност е много малка.

"Това са хора, които получават минимална пенсия и нямат семейства, които да ги издържат. Друга такава група са хора с много ниска квалификация", добави той.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: novinite.bg

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