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Финансистът Владимир Каролев: Бедните хора в България са много малко
Финансистът Владимир Королев смята, че изчисленията на КНСБ, дори ако всеки четвърти работещ човек е лош, са неправилни. "Те го изчисляват неправилно. В сравнение с Европейската статистическа служба, през 2018 г. бедните работещи във възрастовата група на възраст 18-64 години в България са 10,1% при 9,4% от средното за ЕС.
Ние сме малко повече, но не сме, както го нарича КНСБ “, коментира Королев в интервю за NOVA. Финансистът е категоричен, че реалната група бедни хора в България всъщност е много малка.
"Това са хора, които получават минимална пенсия и нямат семейства, които да ги издържат. Друга такава група са хора с много ниска квалификация", добави той.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: novinite.bg